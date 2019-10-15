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منوعات

العثور على جثة نجمة بوب شهيرة داخل منزلها .. والأسباب غامضة .. صور

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:52 ص
صدى البلد
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أحمد شريف
عثرت الشرطة الكورية على نجمة البوب الشهيرة "سولي" ، ميتة في منزلها بعد شهر من إثارة الجدل في كوريا الجنوبية المحافظة بالكشف عن أجزاء من جسدها عبر الانستجرام.

وفقًا لصحيفة "ديلي ميلي" البريطانية، عانت سولي (25 عامًا) من قدر هائل من الإساءات عبر الإنترنت حيث أصبحت تعرف باسم فضيحة "بدون حمالة الصدر" وذلك بعد أن عرضت جزء من جسدها مرارًا وتكرارًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يقال إن مغنية البوب ​​علقت مهنتها الموسيقية بسبب الإساءات التي تلقتها.

تم العثور على جثة سولي من قبل مديرها بمنزلها في سيونجنام ، جنوب العاصمة سيول في حوالي الساعة 3.20 مساء بالتوقيت المحلي .

قالت الشرطة الكورية إنها تعمل على افتراض أنها قد تكون انتحرت.


وأوضحت الشرطة أن نجمة البوب، كانت تحارب الاكتئاب الشديد، وتحدثت علانية ضد البلطجة الإلكترونية التي واجهتها في الماضي.
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