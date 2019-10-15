خبر سار لأصحاب الرجيم.. الحلوى تساعد على فقدان الوزن

من الصعب التمسك بنظامك الغذائي، وفي كثير من الأحيان ينتهي بك المطاف في الانهيار وإلقاء إرادتك جانبا، الرجيم صعب على الجميع، وكشف موقع power of positivity عن مفاجأة صادمة لأصحاب الرجيم.



ووفقًا power of positivity لموقع فتناول الحلوى في وجبة الإفطار تكون أول خطوة لعمل نظام غذائي سليم لإنقاص الوزن، حيث كشف الباحثون عن سبب تناول كعكة الشوكولاتة، موكدين أنه أمر جيد بالنسبة، خاصة عند تناولها على الإفطار.



وأشارت دراسة أجرتها جامعة تل أبيب إلى أنه عند تناول كعكة الشوكولاتة الداكنة بانتظام مع وجبة الإفطار، فإن الأفراد يتمتعون بفرصة أكبر لتغيير إيجابي في الوزن.



والرغبة الشديدة في تناول الغذاء تلعب دورًا مهم في إنقاص الوزن،ومن الممكن أن تؤدي الأنظمة الغذائية شديدة التقييد إلى الشعور بالجوع أو عدم الرضا، كما تساعد تناول وجبة الإفطار المليئة بالمزيد من الجلوكوز على الحفاظ على مستويات الطاقة طوال اليوم بكفاءة أكبر، نتيجة لان هذه الوجبة منعت الجوع والضعف غير المرغوب فيه الذي كان يمكن أن يجبرهم على تناول الطعام خارج نظامهم الغذائي.