لبلبة: أنا ونبيلة عبيد حرمنا نفسنا من الإنجاب لهذا السبب

قالت النجمة لبلبة إنها سعيدة بتكريم الفنانة نبيلة عبيد ضمن مهرجان إسكندرية السينمائي، خاصة أنها فنانة موهوبة وأعطت للفن الكثير من حياتها.



وأضافت لبلبة: "نبيلة عبيد حرمت من حياتها الخاصة والزواج وتكوين أسرة وأبناء لأن الفن أخذ كل مجهودها ووقتها".



وتابعت لبلبة: "نبيلة عبيد تمثل شخصيتي في بعض الأجزاء منها أنني فضلت التمثيل واختيار الأدوار بشدة وصرفت النظر عن الإنجاب، فأنا لم أندم علي هذا الموضوع، خاصة أنني رأيت حب الجمهور أثناء استقبالي، كل ما يشغل بالي هو أن أترك رصيدا محترما للجمهور يتذكرني به".



جدير بالذكر أن إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط اختارت النجمة لبلبة لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام العربية بالمهرجان فى الدورة الـ35.



ويذكر أن الفنانة لبلبة هى الأكثر مشاركة وعطاءً مع النجوم الكبار فشاركت الفنانين نور الشريف وعادل إمام ومحمد صبحى وأحمد زكى فى أفلامهم، ونالت العديد من الجوائز والتكريمات من كل المهرجانات المصرية والعربية والعالمية، ونالت فقط عن فيلمها "ليلة ساخنة" عددا كبيرا من الجوائز.