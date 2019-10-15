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رياضة

الأهلي يبدأ المرحلة الأخيرة من برنامج فايلر استعدادا لمباراة القمة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:24 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المرحلة الاخيرة من إستعدادته لمواجهة الزمالك في لقاء القمة بين قطبي الكرة المصرية والمقرر السبت المقبل في الجولة الرابعة من منافسات مسابقة الدورى.

ويشهد مران الفريق اليوم انتظام 11 لاعبا دفعة واحدة هم سداسي المنتخب الأول محمد الشناوي وأيمن أشرف وأحمد فتحي وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات بجانب رباعي المنتخب الأوليمبي رمضان صبحي وعمار محمدي ومصطفي شوبير وصلاح محسن والتونسي علي معلول الذي ظهر في النادي أمس وخضع لبرنامج استشفائي.

وقرر الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر خضوع جميع اللاعبين لبرنامج تأهيلي فقط والاكتفاء ببعض التدريبات الفنية علي خطة المباراة خاصة أن تلك المجموعة هي القوام الرئيسي لأبناء الرداء الأحمر.

ويترقب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة تحديد ملعب المباراة وإن كان هناك حجز مبدئي في فندق ببرج العرب خاصة أن بعض المعلومات الأولوية والإتصالات الهاتفية تشير إلي إقامة مواجهة القمة بإستاد الجيش المصري ببرج العرب.
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