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فن

إطلالة مثيرة لـ أليساندرا أمبروسيو من كواليس جلسة التصوير مع محمد صلاح..فيديو

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:25 ص
اليساندرا أمبروسيو
اليساندرا أمبروسيو مع محمد صلاح
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شروق ابراهيم
شاركت عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، فيديو يكشف عن كواليس جديدة من جلسة تصوير غلاف مجلة QA، مع لاعب ليفربول محمد صلاح. 

وظهرت أليساندرا أمبروسيو التي تبلغ من العمر 38 عامًا فستان برتقالي قصير وظهرت امام الكاميرات بأكثر من وضعية اثناء التقاط صور لها. 

وتعتبر عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو من أشهر عارضات الأزياء فى البرازيل، حيث يتجاوز دخلها السنوى 6 ملايين دولار، وتشارك فى حملات دعائية وعروض أزياء لأهم دور الأزياء العالمية.

وسبق أن صورت أليساندرا أمبروسيو مع نجوم برشلونة فى حملة دعائية، وكريستيانو رونالدو أيضًا على غلاف نفس المجلة التى ظهرت فيها مع محمد صلاح، وهو ما دفع متابعيها للمقارنة بينهم.
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