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حوادث

منتحلا صفة شرطي.. سائق يوهم مواطنا بإنهاء ترخيص سيارته مقابل ألف جنيه

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:01 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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كتب محمد صبري
كشفت يقظة رجال مباحث القاهرة عن سائق يحصل على ألف جنيه من مواطن مقابل إنهاء إجراءات تراخيصه بمرور عين الصيرة منتحلا صفة شرطي بالأمن الوطني؛ حيث تم ضبطه، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

كان ضباط قسم مباحث المرور بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة تمكنوا من ضبط سائق بشركة لصيانة السيارات حال تواجده بوحدة تراخيص مرور عين الصيرة بمصر القديمة لانتحاله صفة أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني.

وبتفتيشه عثر بحوزته علي جهاز لاسلكي وذلك اثناء قيامه بانهاء إجراءات استخراج رخصة قيادة لمواطن مقابل مبلغ مالي 1000 جنيه يتحصل عليها المتهم عقب استخراج الرخصة.

وبعرض المتهم علي اللواء عمرو البيلي مدير مرور القاهرة قرر بارتكاب الواقعة، واقر بقيامه بإيهام المترددين علي الوحدة بأنه من رجال الشرطة وقدرته علي إنهاء إجراءات تجديد وترخيص السيارات ورخص القيادة خاصتهم مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها بعد إنهاء الإجراءات.

وأضاف المتهم أن الجهاز اللاسلكي المضبوط بحوزته خاص بجهة عمله، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.
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