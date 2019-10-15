لتحري دقة الفواتير.. وزير الكهرباء يجتمع برؤساء شركات التوزيع

اجتمع صباح اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة برؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع، وذلك للوقوف على مستجدات خطط التطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بهذه الشركات التى تغطى كافة أنحاء الجمهورية.



وشدد الدكتور شاكر خلال الاجتماع على ضرورة الاهتمام بصحة ودقة البيانات وتحرى الدقة فى القراءات والتحصيل وذلك لتلافى أخطاء الفواتير، والقضاء على شكاوى المواطنين.



وأكد ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، كما أكد أهمية انتظام عملية التحصيل لإتاحة الإمكانية للشركات للوفاء بالتزاماتها.



وشدد شاكر أيضًا على ضرورة تكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.



كما أكد شاكر خلال الاجتماع على الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لتنفيذ خطط تدعيم شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، مشددًا على جودة وسرعة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة، بالإضافة إلى جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها.



وأكد على الدور الهام الذى تقوم به شركات التوزيع حيث أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة.



كما أكد شاكر على ضرورة الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين لتسهيل كافة الإجراءات داخل الشركات مشددا كذلك على الإهتمام بخفض الفقد ووضع الآليات الخاصة بذلك .



وشدد أيضًا على ضرورة التعامل مع المواطنين بمنتهى الإهتمام والتقدير، مع إمكانية تنظيم دورات تدريبية وخاصة للمحصلين لكيفية التعامل مع الجمهور، كما أكد أيضًا على ضرورة التعاون مع شركة شعاع وذلك لتحقيق الصالح العام.



وفى نهاية الاجتماع طالب الدكتور شاكر بسرعة تغيير العدادات الميكانيكية الحالية إلى عدادات مسبوقة الدفع وذلك فى إطار الإهتمام الذى يوليه القطاع لتقدير الاستهلاك الحقيقى للمواطنين ضمن خطة الدولة للتحول إلى منظومة العدادات التكنولوجية الحديثة والشبكات الذكية.



وأكد على الاهتمام بمشروع تطوير القرى وذلك ضمن مشروع حياة كريمة لتطوير 145 قرية على مستوى الجمهورية بأعلى مستويات للجودة .



وجدير بالذكر أنه استمرارًا لهذا الجهد فقد اجتمع الدكتور شاكر مساء أمس مع رئيس مجلس إدارة شركة " شعاع للخدمات العامة " وممثلى الشركة وذلك لمتابعة دقة قراءة العدادات والتى تم إسنادها للشركة بعدد من المناطق على مستوى التسع شركات التوزيع على مستوى الجمهورية .



وأكد شاكر أهمية الدور الذى تقوم به شركة شعاع حيث تم إسناد عملية قراءة العدادات لهم وذلك للتأكد من أخذ القراءات بطريقة صحيحة ودقيقة ومنتظمة حفاظًا على حقوق المواطنين.



وناقش شاكر خلال الإجتماع كيفية القضاء على الاسباب الجذرية للقراءات الشاذة وكذلك لإنتظام عملية قراءة العدادات والإهتمام بدقتها حيث تم إستعراض الآلية الجديدة التى يتم تجربتها وذلك من خلال تصوير العدادات للتحقق من صحة ودقة وإنتظام القراءة .



وجدير بالذكر أن مثل تلك اللقاءات تأتى في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع مستوى الأداء وتنفيذ خطط تدعيم شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية وحرصًا من الوزارة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.