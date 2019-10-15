شاهد.. إمام جامع لبناني يفتح أبواب المسجد للمسيحيين للاحتماء داخله

في وقت الشدة تظهر المعادن الأصيلة لا يوجد فرق بين مسيحي ومسلم، وعلى الرغم من الموقف العصيب الذي يمر به لبنان، إلا أنه أظهر الرحمة والتكاتف بين مواطنيه.



تداول رواد تويتر، مقطع فيديو، لإمام جامع لبناني يدعو المواطنين المسيحين المحيطين به للاحتماء داخل المسجد من النيران .



ودعا إمام الجامع المواطنين عبر مكبرات الصوت لإنقاذهم من النيران ، المسلمين أو المسيحين فهو دعا الكل .



واندلعت حرائق كثيفة منذ مساء الاثنين و بلغت قوتها في فجر اليوم الثلاثاء ، بعدد من المناطق اللبنانية، وتركّزت في بلدة المشرف في الشوف.



























ووصلت النيران إلى منازل المواطنين وبعض محطات الوقود، الأمر الذي أدى إلى حركة نزوح داخلية، فيما افترش بعض المواطنين الطرقات ولجأوا إلى بعض الكنائس والمساجد.