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اقتصاد

الدولار يرتفع لليوم الثاني مع انحسار الآمال في اتفاق تجارة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:41 م
أسعار الدولار
أسعار الدولار
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رويترز
ارتفع الدولار للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الثلاثاء، مع انحسار التفاؤل حيال أحدث هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما دفع المستثمرين لشراء العملة الأمريكية بعد موجة بيع الأسبوع الماضي.

وصعد الدولار مقابل سلة من العملات المنافسة لليوم الثاني على التوالي بارتفاع 0.1 بالمئة إلى 98.55 ويبعد بحوالي واحد بالمئة عن أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر عند 99.67 الذي بلغه في وقت سابق هذا الشهر.

كما دفع انحسار الآمال بشأن إبرام اتفاق تجارة العملة الصينية للتراجع.

ونزل اليوان الصيني في الأسواق الخارجية، وذلك بعد يوم من بلوغه أعلى مستوى في شهر. وجرى تداول اليوان في المعاملات الخارجية عند 7.0787 مقابل الدولار مقارنة مع 7.0503 أمس الاثنين.

وبالرغم من أن مسحا شهريا أظهر أن معنويات المستثمرين الألمان تراجعت في أكتوبر تشرين الأول بأقل من المتوقع، أخفق اليورو في الحصول على دفعة من البيانات، إذ هبطت العملة الموحدة 0.2 بالمئة عند 1.1007 دولار.

وقلص الجنيه الإسترليني بعضا من مكاسبه السابقة إذ يسابق المسؤولون الزمن للتوصل لاتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي بنهاية اليوم الثلاثاء.

وارتفع الإسترليني 0.3 بالمئة عند 1.2646 دولار، متخلية عن جزء مكاسبه التي بلغت حوالي 0.7 بالمئة في التعاملات المبكرة بلندن.
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