شاهد.. رد فعل لاعبات أردنيات بعد سقوط حجاب إحداهن

لفتة رياضية مميزة حدثت في إحدى مباريات كرة القدم النسائية في الأردن بين فريقين أثناء المباراة، بعد سقوط حجاب إحدى اللاعبات فقمن بوقف اللعب للحظات.



ونشرت وكالة "روسيا اليوم" مقطع فيديو للاعبات كرة قدم في الأردن أثار إعجاب الرواد عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحضور الأخلاق الرياضية به بقوة.



ويظهر خلال المقطع سقوط حجاب إحدى اللاعبات أثناء التحامها بلاعبة أخرى خلال المباراة، فقامت اللاعبات بإحكام دائرة مغلقة على تلك الفتاة حتى لا يراها أي شخص بدون الحجاب حتى ارتدته بشكل صحيح فيما بعد.



ولقيت اللقطة استحسان الجماهير التي احتشدت في المدرجات لمتابعة المباراة، حيث صفقت بحرارة للمشهد، كما نال الفيديو إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوه على نطاق واسع.











