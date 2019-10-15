5 مكونات طبيعية.. تعرف على العصير السحري لنزلات البرد

يعاني الكثير من الأشخاص من نزلات البرد طوال فصل الشتاء . وتقدم الشيف غادة التلي العصير السحري لعلاج نزلات البرد، وإليكم الطريقة.
مكونات العصير السحري لنزلات البرد
جزر
كيوي
زنجبيل
2 برتقال
2 ملعقة عسل أبيض كبيرة
2 شريحة اناناس
ماء حسب الحاجة
طريقة تحضير العصير السحري لنزلات البرد
* يفرم الجزر مع الكيوي والبرتقال والأناناس في الخلاط.
* يضاف العسل والماء للخلاط.
* يوضع في الثلاجة ويقدم باردًا.
مكونات العصير السحري لنزلات البرد
جزر
كيوي
زنجبيل
2 برتقال
2 ملعقة عسل أبيض كبيرة
2 شريحة اناناس
ماء حسب الحاجة
طريقة تحضير العصير السحري لنزلات البرد
* يفرم الجزر مع الكيوي والبرتقال والأناناس في الخلاط.
* يضاف العسل والماء للخلاط.
* يوضع في الثلاجة ويقدم باردًا.