5 مكونات طبيعية.. تعرف على العصير السحري لنزلات البرد

يعاني الكثير من الأشخاص من نزلات البرد طوال فصل الشتاء . وتقدم الشيف غادة التلي العصير السحري لعلاج نزلات البرد، وإليكم الطريقة.



مكونات العصير السحري لنزلات البرد

جزر

كيوي

زنجبيل

2 برتقال

2 ملعقة عسل أبيض كبيرة

2 شريحة اناناس

ماء حسب الحاجة



طريقة تحضير العصير السحري لنزلات البرد



* يفرم الجزر مع الكيوي والبرتقال والأناناس في الخلاط.

* يضاف العسل والماء للخلاط.

* يوضع في الثلاجة ويقدم باردًا.

