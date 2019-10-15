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بوتين: هناك تنسيق مكثف مع الإمارات حول القضايا الإقليمية والعالمية

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:09 م
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي عهد دولة الإمارات
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كـريـم الخـطيب
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لاحظ منذ وصوله دولة الإمارات العربية المتحدة مدى التطور الكبير الذي تعيشه، مشيدا بالعلاقات المتميزة بين موسكو وأبو ظبي.

وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال جلسة مباحثات مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد اليوم الثلاثاء، أن هناك تنسيقا مكثفا مع دولة الإمارات حول المواضيع الإقليمية والعالمية.

وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات أتاحت مزيدا من التعاون والتنسيق، مؤكدا أن حجم التبادل التجاري مع الإمارات زاد خلال السنوات الأخيرة، وبلغ حجم الاستثمارات 2.3 مليار دولار.

وأشار إلى ضرورة مواصلة الاستثمارات المشتركة في مجال الطاقة والطاقة الذرية للأغراض السلمية والتنسيق في السياسات للتسويق العالمي للكربوهيدرات فضلا عن التعاون في مجال صناعة السيارات واستكشاف الفضاء.
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