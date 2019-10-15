فى دقيقتين وبجنيه واحد فقط ..طريقة سحرية للتخلص من الصراصير

حيل بسيطة وسهلة وآمنة فى الوقت نفسه تساعك على التخلص من الحشرات والصراصير المنزلية إليك أبرزها يقدمها موقع برايت سايد



1. الصراصير



الصراصير ليست مجرد أشياء مثيرة للاشمئزاز لرؤيتها في منزلك ، ولكنها قد تحمل أيضًا أمراضًا ضارة جدًا. هناك العديد من المنتجات التي يمكنك الحصول عليها من الأسواق ولكنها عادة ما تكون شديدة السمية. إليك حيل سريعه تخلصك من زحف الصراصير وهى تقطع ثمرة واحدة من البصل ويضاف ملعقة صغيرة من صودا الخبز ويوضع هذا الخليط في زوايا منزلك. أعِد تطبيقه يوميًا وقريبًا ستجد منزلك خاليًا من الصراصير.



2. النمل



يمكن أن يكون النمل مزعجًا وغالبًا ما يتسلل إلى أماكن في مطبخك إذا كان النمل يشق طريقه إلى مطبخك يمكنك التخلص منه

برائحة القرفة تمامًا ضعى مسحوق القرفة في المناطق التي تعتقد أن النمل يدخل منها للحصول على نتائج أكثر فعالية ، يمكنك إضافة بعض الزيوت الأساسية إلى مسحوق القرفة كتأثير جانبي للتخلص منها سريعا..

