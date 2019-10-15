Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فى دقيقتين وبجنيه واحد فقط ..طريقة سحرية للتخلص من الصراصير

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:05 م
النمل
النمل
Advertisements
لمياء الياسين
حيل بسيطة وسهلة وآمنة فى الوقت نفسه تساعك على التخلص من الحشرات والصراصير المنزلية إليك أبرزها يقدمها موقع برايت سايد

1. الصراصير

الصراصير ليست مجرد أشياء مثيرة للاشمئزاز لرؤيتها في منزلك ، ولكنها قد تحمل أيضًا أمراضًا ضارة جدًا. هناك العديد من المنتجات التي يمكنك الحصول عليها من الأسواق ولكنها عادة ما تكون شديدة السمية. إليك حيل سريعه تخلصك من زحف الصراصير وهى تقطع ثمرة واحدة من البصل ويضاف ملعقة صغيرة من صودا الخبز ويوضع هذا الخليط في زوايا منزلك. أعِد تطبيقه يوميًا وقريبًا ستجد منزلك خاليًا من الصراصير.

2. النمل

يمكن أن يكون النمل مزعجًا وغالبًا ما يتسلل إلى أماكن في مطبخك إذا كان النمل يشق طريقه إلى مطبخك يمكنك التخلص منه
برائحة القرفة تمامًا ضعى مسحوق القرفة في المناطق التي تعتقد أن النمل يدخل منها للحصول على نتائج أكثر فعالية ، يمكنك إضافة بعض الزيوت الأساسية إلى مسحوق القرفة كتأثير جانبي للتخلص منها سريعا..
Advertisements

ترشيحاتنا

بيراميدز يحصل على توقيع نجم الإسماعيلى لضمه فى يناير

محامي ضحية الشهامة: لا يمكن التزوير في تاريخ ميلاد محمد راجح.. وأيدٍ خفية تسعى لإثارة الشارع

الإسكندرانية الجدعة.. ياسمين صبرى تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

بوتين يكشف عن ملامح مستقبل الإمارات وروسيا.. صور

زوروا شهادتى وفاة.. إحالة 4 متهمين بوحدة 55 أبو ماضي الصحية للمحاكمة

في ذكرى وفاة أحمد عبد الوارث .. تزوج من سعاد نصر وابنته تتجه للتمثيل

Advertisements

أنا مش مسمحاكوا.. رسائل مروة بنت كفرالزيات قبل انتحارها.. صور

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول إقامة مباراة القمة 119 بين الأهلي والزمالك

جثث طلاب الشروق تحولت إلى كتلة فحم.. التحريات: نجاة صديقهم.. وانفجار تنك البنزين وراء الحادث.. صور

بعد أزمته الأخيرة.. مرتضى منصور يكشف عن قيمة عقد طارق حامد الحقيقية

القصة الكاملة لأزمة تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري.. وتعليق مرتضى منصور

دوللي شاهين تنشر صورة جديدة.. ومتابعون: للجرأة حدود

أبرز النجوم الراحلين عن الزمالك فى يناير.. مفاجآت صادمة

معركة بين ثعبان وفأر داخل حمام.. شاهد

بيراميدز يحصل على توقيع نجم الإسماعيلى لضمه فى يناير

اخبار الرياضة.. قرار جديد من تركي آل الشيخ تجاه الأهلي.. مرتضى يكشف حقيقة تأجيل القمة.. والجبلاية تقترح الحل

حدث ليلا .. محمد صلاح يعلق على أم مكة وتركي آل شيخ يسحب قضاياه ضد الأهلي

محمود البنا ضحية الشهامة وراجح الغدار.. الرد القانوني على المطالبات بإعدام المتهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوافل طبية للبسطاء في قرى أسوان..صور

انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية في مرسى مطروح

بوتين يكشف عن ملامح مستقبل الإمارات وروسيا.. صور