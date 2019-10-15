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رياضة

حقيقة تغيير نظام دوري القسم الثاني والثالث

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 04:38 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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عبدالله هشام
كشف الاتحاد المصري لكرة القدم في خطاب رسمي لنادي الشرقية حقيقة التغيير في اللائحة الأساسية ونظام مسابقات دوري القسم الثاني والثالث .

ونشر الخطاب عبر الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك موضحا ان تتقدم الأندية بمقترحات لتعديل في الانظمة ووضع مشروع لائحة جديدة تتوافق مع اللوائح الخاصة بالاتحاد الدولي .

جدير بالذكر أن فريق الشرقية يخوض حاليا مباراة الدور التمهيدي من كأس مصر أمام بلبيس علي ملعب جامعة الزقازيق .
حقيقة تغيير نظام دوري القسم الثاني والثالث
حقيقة تغيير نظام دوري القسم الثاني والثالث
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