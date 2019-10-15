حقيقة تغيير نظام دوري القسم الثاني والثالث

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم في خطاب رسمي لنادي الشرقية حقيقة التغيير في اللائحة الأساسية ونظام مسابقات دوري القسم الثاني والثالث .



ونشر الخطاب عبر الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك موضحا ان تتقدم الأندية بمقترحات لتعديل في الانظمة ووضع مشروع لائحة جديدة تتوافق مع اللوائح الخاصة بالاتحاد الدولي .



جدير بالذكر أن فريق الشرقية يخوض حاليا مباراة الدور التمهيدي من كأس مصر أمام بلبيس علي ملعب جامعة الزقازيق .