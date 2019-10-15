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أخبار البلد

على أنغام أغانى فيروز.. رضوى الشربينى تعلق على حرائق لبنان

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 04:14 م
الإعلامية رضوى الشربينى
الإعلامية رضوى الشربينى
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شيماء مجدي
شاركت الإعلامية رضوى الشربينى جمهورها صور من إحدى الحرائق التى نشبت فى لبنان عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام على أنغام لبيروت للفنانة فيروز .

وعلقت على الصورة قائلًة: "لبنان. اللهم hحفظ لبنان وشعبها".
"
واندلعت فجر اليوم، الثلاثاء، حرائق هائلة في الغابات اللبنانية تسببت في ذعر بين المواطنين في الشوارع خاصة بعد أن توغلت النيران في الغابات وخرجت إلى المدينة واجتاحت البيوت.

ووفقًا لصحيفة "النهار" اللبنانية، أكد أبو موسى أن "سبب عودة الحرائق ليلًا جاء نتيجة سرعة الرياح التي وصلت إلى 50 كلم بالساعة، ما ساعد على اشتداد النيران"، لافتا إلى أنه "حتى الساعة لم تسجل خسائر في الأرواح".

ووصل عدد السيارات التابعة للدفاع المدني إلى 200 سيارة، فيما تمت الاستعانة بالطائرات القبرصية لإخماد الحرائق.
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