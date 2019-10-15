اعرف المواصفات .. شاومى للهواتف المحمولة تتجه لإنتاج السيارات والسعر مفاجأة.. صور

أوضحت شاومي “Xiaomi” أنها بدأت التعاون مع شركة “Bestune” لإنتاج نسخ معدلة من سيارات “T77” الكروس أوفر، التي اشتهرت بشكل كبير في الصين خلال السنتين الماضيتين.



وأكدت الشركة أن النسخ الجديدة من هذه السيارات ستطلق تحت علامة “Redmi” التجارية وستأتي بتقنيات غير موجودة في أي سيارة ومن أبرز هذه التقنيات المساعد الذكي الذي سيظهر للسائق بصورة ثلاثية الأبعاد ليستجيب لأوامره الصوتية ويتحكم من خلاله بالسيارة.



سيارة شاومي

وستطرح شركة شاومي السيارة الجديدة بمحرك 1200 سي سي تيربو عزم 143 حصان متصل بفتيس اوتوماتيك 9 سرعات يجعلها تنطلق من 0 إلى سرعة 100 كيلو في 4 ثوان فقط.



وستطرح هذه السيارات في الأسواق أواخر العام الجاري، بـ سعر يبدأ من 14 ألف دولار تقريبا (ما يعادل حوالي 243 ألف جنيه مصري).