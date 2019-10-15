محمد صلاح يظهر وحيدا في مران ليفربول قبل مواجهة مانشستر يونايتد.. صور

عاد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، إلى تدريبات فريقه، استعدادا لمواجهة مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.



وذكرت صحيفة " ليفربول إيكو"، أن محمد صلاح تدرب منفردا، خلال مران الريدز، اليوم، وذلك ضمن خطة تجهيره لمواجهة مانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي.



وكان محمد صلاح تعرض لإصابة قوية في الكاحل، بعد تدخل عنيف من حمزة تشوردي لاعب ليستر سيتي، في الجولة الماضية، بالدوري الإنجليزي.



ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الـ 12 بـ 9 نقاط.