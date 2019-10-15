قدام مرايتها.. التعاون الـ 45 بين عمرو دياب والشاعر تامر حسين

يستعد الفنان عمرو دياب، لطرح أغنية جديدة بعنوان "قدام مرايتها" وهي أغنية ضمن أغاني ألبوم "أنا غير"، ويتعاون عمرو، مع الشاعر تامر حسين في هذه الأغنية ليكون هذا هو التعاون الـ ٤٥ بينهما.



وكان من بين هذه الأغاني كل من أغنية :"يوم تلات" والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا فور طرحها عبر اليوتيوب وجميع وسائل السوشيال ميديا، وهي من ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي.



يذكر أن طرح عمرو دياب عددا من أغاني البوم "أنا غير" منها "يوم تلات"، و"بحبه"، وتحيرك"، و"أنا غير"، ومن المتوقع طرح باقي أغاني الألبوم خلال الفترة القليلة المقبلة.



