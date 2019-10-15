صدمة .. النحفاء أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض الشائع



القلق هو أن هذا يمكن أن يؤدي إلى تلف الكبد أكثر خطورة ، وأمراض القلب والكلى ، وأيضا عامل خطر رئيسي للنوع 2.



وجدت دراسة يابانية شملت 2400 مريض ، نُشرت في مجلة الطب الباطني في عام 2017 ، أن 12.5 في المائة من الرجال المصابين بمرض الكبد الدهني في الأربعينيات من العمر قد أصيبوا بمرض السكري من النوع الثاني بعد عشر سنوات ، مقارنةً بنسبة 2.5 في المائة لم يكن لديهم مرض الكبد الكثير الدهون.



أما بالنسبة للنساء ، فقد كانت العلاقة أقوى فقد كان لدى 26 في المائة من المصابين بالكبد الدهني النوع 2 بعد عقد من الزمان مقارنة مع 1.8 في المائة من الذين يعانون من الكبد.



حتى الآن كان يعتقد أن النوع 2 يتطور لأن المرضى يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ، مما يشجع على مقاومة الأنسولين.



وجزء من وظيفة الكبد هو إنتاج الجلوكوز ، وهو أمر ضروري لعمل الجسم والدماغ ، عندما ينفد السكر من الطعام - على سبيل المثال ، خلال فترات الصيام العادية مثل النوم.



يعاني جزء كبير من الناس من مرض السكري النوع الثاني، لعدة أسباب ولكن تظل بعض الأسباب مبهمة يعمل العلماء على اكتشافها واقتراح علاج لها يقضي على هذا المرض أو على الأقل تضييق الخناق على الأعراض.فقد يعتقد العلماء أنهم اكتشفوا حافزًا جديدًا لمرض السكري من النوع 2 ، مما قد يساعد في توضيح سبب تطور الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة وأجسادهم نحيفة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.تقليديًا يُنظر إلى مرض السكري من النوع الثاني على أنه مرض ناتج عن خلل في مستويات الأنسولين ، وهو هرمون ينظم مستويات السكر في الدم، كما أن نمط الحياة وعلى وجه الخصوص السمنة المفرطة ، يجعلنا أكثر مقاومة للأنسولين ، وبالتالي رفع مستويات السكر في الدم.لكن دراسة في جامعة جنيف في سويسرا ، تشير إلى أن اختلال التوازن في الأنسولين قد لا يكون السبب الوحيد للنوع 2. حدد الباحثون آلية جديدة توحي بأن المرض يمكن أن يتطور لدى المصابين بالكبد الدهني حتى عندما يكون الأنسولين لديهم المستويات طبيعية.فالمهمة الأساسية للكبد تنظيم مستويات السكر في الدم وهضم الطعام والتخلص من المواد السامة، وتخزين القليل من الدهون.ومع ذلك ، يعاني واحد من كل ثلاثة بضطراب يعرف باسم مرض الكبد الدهني، هذا أمر شائع لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ، ولكن يمكن أن يحدث أيضًا في الأشخاص النحيفين الذين يحملون الدهون حول الأعضاء في بطنهم ويُعرف هؤلاء الأشخاص أحيانًا باسم TOFI ، أو الخارج النحيف ، أو السمنة من الداخل.معظم الأشخاص الذين يعانون من الكبد الدهني لا يعرفون أنهم مصابون به ، حيث لا توجد عادة أعراض، فقد يتم تشخيصه من خلال فحص الدم للتحقق من وظائف الكبد.