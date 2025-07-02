إيفرتون يجدد عقد برانثويت حتى 2030 رغم اهتمام كبار البريميرليج

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن توقيع عقد جديد طويل الأمد مع مدافعه الشاب جاراد برانثويت، يمتد حتى صيف عام 2030، في خطوة تهدف لتأمين مستقبل أحد أبرز نجوم الفريق، وسط اهتمام عدد من الأندية الكبرى بضم اللاعب.

ويُعد برانثويت، البالغ من العمر 23 عامًا، أحد الأعمدة الأساسية في دفاع الفريق، حيث شكّل ثنائيًا قويًا مع جيمس تاركوفسكي منذ انضمامه إلى إيفرتون في عام 2020 قادمًا من نادي كارلايل يونايتد، الذي ينشط في دوري الدرجة الخامسة.

وخاض برانثويت منذ ذلك الحين 86 مباراة مع "التوفيز" في مختلف المسابقات.

وأشارت تقارير إعلامية عديدة في الفترة الماضية إلى اهتمام أندية مثل مانشستر يونايتد، تشيلسي، وتوتنهام بالتعاقد مع المدافع الدولي، الذي ظهر في مباراة واحدة مع منتخب إنجلترا الأول.

وكان عقد برانثويت السابق ينتهي في 2027، لكن إيفرتون حرص على تمديده مبكرًا لضمان استمراره لفترة أطول، في ظل تصاعد مستواه وارتفاع قيمته السوقية.