هاني زادة يكشف كواليس جديدة مع مرتضى منصور بشأن التحويلات البنكية

أكد هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تحمّل مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء 32 ألف يورو فارق الأرباح الخاص بالعملة الأجنبية والتحويلات البنكية في الأزمة المثارة.





وقال "زادة" خلال حواره ببرنامج "الزمالك اليوم" المُذاع عبر قناة الحدث اليوم إن مرتضى منصور تحمل تكاليف الأرباح التي يحتسبها البنك رغبته في حل المشكلة من جيبه الخاص.





وأكد أن تحويلاً بنكياً يتذكره كان الخاص باللاعب عمر جابر والبالغ مليوناً و600 ألف يورو وقتها.



