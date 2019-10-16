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رياضة

هاني زادة يكشف كواليس جديدة مع مرتضى منصور بشأن التحويلات البنكية

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 12:37 ص
مرتضى منصور وهاني
مرتضى منصور وهاني زادة
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محمد رشاد
أكد هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تحمّل مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء 32 ألف يورو فارق الأرباح الخاص بالعملة الأجنبية والتحويلات البنكية في الأزمة المثارة.

وقال "زادة" خلال حواره ببرنامج "الزمالك اليوم" المُذاع عبر قناة الحدث اليوم إن مرتضى منصور تحمل تكاليف الأرباح التي يحتسبها البنك رغبته في حل المشكلة من جيبه الخاص.

وأكد أن تحويلاً بنكياً يتذكره كان الخاص باللاعب عمر جابر والبالغ مليوناً و600 ألف يورو وقتها.

وتحدّث عضو مجلس إدارة الزمالك عن تفاصيل الأزمة خلال الحوار التليفزيوني بعد عودته إلى القاهرة من إسبانيا عقب فترة انقطاع دامت لعام كامل نتيجة التعرض لأزمة قانونية بسبب حسابات نادي الزمالك بالعملات الأجنبية.
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