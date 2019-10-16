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فن

مفيش حاجة في إيدنا غير الدعاء .. أيتن عامر عن حرائق لبنان

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 02:40 ص
ايتن عامر
ايتن عامر
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محمد بدران
علّقت الفنانة أيتن عامر، على الحرائق التي اندلعت في لبنان هذا الأسبوع والتي أدت لوفيات عديدة.

ونشرت أيتن صورة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": وعلقت "مفيش حاجة في ايدنا غير الدعاء#لبنان_تحترق".

وكانت الحرائق اندلعت هذا الأسبوع في لبنان التي أدت إلى إخلاء البيوت وإجلاء سكان أكثر من مدينة وسط تعاطف عربي كبير مع باريس الشرق.

يذكر أن آخر أعمال الفنان ايتن عامر مسلسل " طلقة حظ " وتناول أحداث المسلسل قصة شخصية "عبد الصبور" التي يجسدها مصطفى خاطر، الموظف الحكومي البسيط الراعي لأسرته المكونة من عدة أشقاء وزوجته وبناته، ويتعرض لحادث يغير حياته ويقلبها رأسًا على عقب، وتتصاعد الصراعات في إطار كوميدي مختلف.

وشارك في بطولة المسلسل (مصطفى خاطر، وهبة مجدي، ومحمد أنور، وخالد أنور، وإيمي سالم، وميرنا نور الدين، ورانيا شاهين، وياسر الطوبجي، وأحمد ماهر، وإنعام سالوسة، ومحمود حافظ ، وحسني شتا ومحمود فارس)، وتأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.
مفيش حاجة في إيدنا غير الدعاء .. أيتن عامر عن حرائق لبنان
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