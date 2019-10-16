للرجال.. عليك بتناول الجمبري بهذه الطريقة لرفع القدرة الذكورية

تقدم الشيف نورا السادات طريقة لعمل الجمبري بالصوص الحار بمذاق لا يقاوم وبشكل مغذٍ، خاصة للرجال، فهو يساعد على رفع القدرة الذكورية وزيادة نسبة الخصوبة.





ويحتوى الجمبري على نسبة من الزنك والفسفور لكل وجبة أكثر من أي طعام آخر، والزنك مهم لصحة الحيوانات المنوية والوظيفة الإنجابية.

الذكور الذين يعانون من نقص شديد في الزنك قد يصابون بقصور الغدد التناسلية، حيث لا ينتج الجسم ما يكفي من هرمون التستوستيرون.







قد يعانون أيضًا من العجز الجنسي أو النضج الجنسي المتأخر، لذلك عليهم استشارة الطبيب والحرص على تناول المزيد من الجمبري الأصلي، لذلك نقدم لكم طريقة عمل الجمبرى بالصوص الحار.

مقادير جمبري بالصوص الحار

طريقة تحضير جمبري بالصوص الحار





صوص جوز الهند الحلو الحار200 مل لبن جوز هندربع كوب سويت شيلي صوص2 ملعقة كبيرة خل بلسمي2 ملعقة صغيرة عصير ليمونشطة حسب الرغبة400 جرام جمبري1 كوب أرز بسمتي مستوي4 فص ثوم1 ليمون أطالي كبيرةزبدةملحفلفل أسودبقدونس* في طاسة على النار يوضع زيت زيتون وزبدة مع الثوم المفروم ويقلب فيه الجمبري ويقلب على النار مع ملح وفلفل حتى ينضج.* يرفع الجمبري من الطاسة.* يوضع لبن جوز الهند مع الخل البلسمي وسويت اند شيلي صوص وعصير ليمون.* يترك على النار حتى يثقل.* يعاد الجمبري مرة أخرى إلى الطاسة ويترك حتى يتشرب من الصوص.* لعمل الأرز توضع زبدة في طاسة مع ثوم مفروم، ويقلب قليلا حتى يحمر.* يضاف إليه الأرز مع عصرة ليمون ويقلب جيدا.* يقدم الأرز مع الجمبري وإلى جانبه الصوص.