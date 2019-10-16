طرائف وعجائب.. أسرع شد عضلي لـ5 لاعبين في وقت واحد.. فيديو

تعرض 5 لاعبين من فريق ميجا سبورت للإصابة بعد انطلاق صافرة الحكم، معلنا بدء المباراة أمام فريق نبروه ضمن منافسات الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس مصر.



وضمت قائمة فريق ميجا سبورت 11 لاعبا فقط قبل المباراة، ومع إصابة 5 لاعبين أصبح لا يوجد لديهم بدائل، مما أدى إلى إلغاء المباراة.



جدير بالذكر أن أمس، الثلاثاء، انطلقت منافسات الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس مصر على مستوى الجمهورية بين أندية دوري القسم الثالث والرابع.