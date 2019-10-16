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أخبار العالم

أمير الكويت يعود إلى أرض الوطن عقب إجراء فحوصات طبية بالولايات المتحدة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 09:24 ص
أمير الكويت
أمير الكويت
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شريف سيد
عاد أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، اليوم الأربعاء، إلى الكويت، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، عقب إجراء عدد من الفحوصات الطبية، والتي تكللت بالنجاح.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، فشهدت الشوارع الكويتية فرحة عارمة من جانب الشعب، عقب سماع خبر عودة أمير البلاد.

وكان أمير الكويت قد توجه إلى الولايات المتحدة لإجراء عدد من الفحوصات الطبية، قام على إثرها بتأجيل اللقاء الذي كان مقرر له مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقد انتشرت مظاهر الاحتفال على مواقع التواصل الاجتماعي، كما استعدت البلاد منذ أيام للاحتفال بعودة أمير البلاد.
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