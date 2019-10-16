تحرك جديد من الأهلي ضد عبدالله السعيد أمام الاتحاد الدولي.. تفاصيل

تحرك مجلس ادارة النادي الأهلي من جديد في أزمة شكواه ضد لاعب نادي بيراميدز عبدالله السعيد، باستعجاله بحث تلك الشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.



وطالب الأهلي الاتحاد الدولي لكرة القدم في خطاب رسمي الاستعجال في الاطلاع على الشكوى، التي كان قد تسبب تغيير صيغتها في تأخر حصولها على دور لدى الاتحاد الدولي.



ويطالب النادي الأهلي في شكواه بالحصول على 2 مليون دولار قيمة الشرط الجزائي الذي كان في عقد الأهلي مع أهلي جدة، وذلك حال انتقاله إلى أي نادٍ في مصر، وهو ما حدث بعد انتقال عبدالله السعيد إلى نادي بيراميدز.