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أخبار العالم

جرين كارد السعودية.. تعرف على شروط الإقامة المميزة فى المملكة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:52 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميـــــــــــس رضــــــــا
بدأت المملكة العربية السعودية استقبال طلبات الراغبين في الحصول على الإقامة المميزة من خلال منصة إلكترونية وسط استقبال أعداد كبيرة منذ انطلاق الساعات الأولى لتسجيل الرغبات، وسيتاح للمتقدمين نوعان من الإقامة المميزة.

النوع الأول إقامة مميزة دائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني إقامة مميزة محددة بمقابل مالي يدفع سنويًا.

وكان مجلس الوزراء السعودي وافق على نظام الإقامة المميزة لإتاحة الفرصة لمن يرغب بالاستقرار أو الاستثمار في البلاد، وتم إنشاء مركز الإقامة المميزة وهي جهة مستقلة ماليًا وإداريًا مرتبطة بمجلس الشئون الاقتصادية.

وحسبما ذكر الرئيس التنفيذي لمركز الإقامة المميزة، بندر سليمان العايد، أنه منذ اليوم الأول الذي أعلن فيه مركز الإقامة المميزة عن المنصة الإلكترونية المخصصة للطلبات، استقبل الفريق المختص في المركز آلاف الطلبات التي دخلت مراحل التدقيق والمعالجة، إذ تلقينا طلبات من 50 دولة تقريبًا يمثلون 27 جنسية، بعضهم مقيم داخل المملكة مع أسرته وبعضهم يرغب بالقدوم إلى المملكة، وتنوعت فئاتهم بين مستثمرين وأطباء ومهندسين وباحثين عن الاستقرار، ما يمثل فرصة كبيرة لمثل هؤلاء ممن ينشدون الاستقرار والاستثمار الآمن.

وأضاف بندر سليمان العايد أن الإقامة المميزة تمنح لحاملها مزايا عدة من ناحية الاستثمار والعمل والتنقل، دون الحاجة إلى وجود كفيل وفقا للوائح والشروط الموضحة في النظام، كما أنه لا يشترط فترة إلزامية للبقاء في داخل المملكة لحاملي الإقامة المميزة.

الشروط
يشترط للحصول على الإقامة المميزة بنوعيها
• تقديم جواز سفر ساري المفعول.
• ألا تقل سن المتقدم عن 21 سنة.
• خلو السجل الجنائي للمتقدم من السوابق.
• تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم.
• تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه على ستة أشهر من تاريخ التقدم.
• أن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان داخل المملكة.

مزايا

نصت المادة الثانية من نظام الإقامة المميزة في السعودية، على عدد من المزايا، التي تضمن أسلوب حياة يمتاز بالمرونة والرفاهية بحيث يتمتع حامل الإقامة المميزة بالحقوق والمزايا الآتية، ويلتزم بما يترتب عليها من واجبات:

الإقامة في المملكة مع أسرته.
- تأشيرات زيارة للأقارب، وفق ما تحدده اللائحة.
- استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته.
- امتلاك العقارات للأغراض: السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمناطق الحدودية وفقًا لما تحدده اللائحة.
- الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز 99 سنة، وتضع وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار الآليات اللازمة لذلك، بما يكفل للمنتفع الحصول على صك انتفاع صادر من كتابة العدل. ويكون هذا الحق قابلًا للتصرف بانتقاله إلى الغير وفق ضوابط تضعها اللجنة.
- امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها في المملكة.
- العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك أيا من أفراد أسرته، فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي.
- حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيًا.
- استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها.
- مزاولة الأعمال التجارية، وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي.

على أن تحدد اللائحة الأحكام الأخرى المنظمة لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.
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