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حوادث

قبل بيعها للفلاحين.. ضبط 22 طن أسمدة زراعية منتهية الصلاحية في الإسكندرية

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 02:02 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
تمكن ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من 22 طنا أسمدة زراعية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام داخل شركة لتجارة الأسمدة الزراعية بمنطقة العامرية.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد قيام مالك شركة لتجارة الأسمدة الزراعية، دون ترخيص، بدائرة قسم شرطة أول العامرية بحيازة كميات كبيرة من الأسمدة غير الصالحة للاستخدام الزراعي.

استهدفت حملة أمنية الشركة المشار إليها، وعثر على 22 طنا و750 كيلو جرام أسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، تمهيدا لبيعها وتحقيق أرباح غير شروعة. 

تحرر محضر بقسم شرطة العامرية أول، وجار العرض على النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيق.
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