المنتخب الأوليمبي يدرس منافسيه في أمم إفريقيا.. ويعلن قائمته 28 أكتوبر

كثف الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي وجهازه المعاون من تجميع المعلومات الخاصة بالمنتخبات المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر الشهر المقبل وهي المؤهلة في الوقت نفسه لاولمبياد طوكيو 2020 خاصة المنتخبات التي تقع في مجموعة مصر وهي مالي والكاميرون وغانا.





ونجح الجهاز الفني في تجميع بيانات مكثفة وعدد من المباريات يقوم جميع أفراد الجهاز الفني بدراستها جيدا والتعرف علي نقاط القوه والضعف في كل فريق وأبرز العناصر المتميزة التي يجب فرض رقابة مشددة عليها.





وقال الكابتن شوقي غريب إن متابعات الجهاز الفني للمنافسين ليست وليدة اليوم ولكنها منذ بداية التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات الامم الافريقية التي تستضيفها مشيرا إلى أن المنتخبات التي تأهلت فعليا كنا نتابعها باعتبارها أبرز المرشحين.





وشدد غريب علي أنه رغم قوة وشراسة المنافسين إلا أن ثقته كبيرة في لاعبي المنتخب الاولمبي وقدرتهم علي الظهور بشكل مشرف يرضي الملايين من عشاق كرة القدم المصرية وأنه لمس في المعسكر الاخير تصميم جميع اللاعبين على تحقيق الانجاز.



