بحوزتهما 82 كيلو .. ضبط عاطلين حولا مسكنهما لمصنع إنتاج هيروين

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط مصنع لإنتاج وتصنيع مخدر الهيروين فى الشرقية يديره عاطلان.



وردت معلومات لمفتشى قطاع الأمن العام وقيادات إدارة البحث الجنائى بأمن الشرقية مفادها قيام " أ ع س " 54 سنة عاطل والسابق اتهامه في جنايات مركز شبين القناطر بالقليوبية "مخدرات" مقيم بدائرة قسم المطرية بالقاهرة وله محل إقامة آخر تقسيم الهواشلة دائرة مركز بلبيس بالشرقية) ،" أ. م . ع" 30 سنة عاطل مقيم دائرة مركز بلبيس بالشرقية؛ بالاتجار فى مخدر الهيروين على نطاق واسع وإدارة منزل كائن بمنطقة بطريق بلبيس / العاشر دائرة مركز بلبيس لتصنيع مخدر الهيروين وحيازتهما أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحماية نشاطهما الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وقيادات إدارة البحث الجنائى مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.



وأسفرت عن ضبط المتهم الأول بالمنزل وبحوزته (12,5 كجم من مخدر الهيروين المعد للبيع - 70 كجم من مادة خام بيضاء اللون "بودرتدخل فى تصنيع مخدر الهيروين"-بندقية آليةعيار 7,62×39 وبخزينتها 20 طلقة- الأدوات المستخدمة فى التصنيع)



وبمواجهته اعترف بإدارة المنزل كمصنع لتصنيع مخدر الهيروين والاتجار به بالاشتراك مع المتهم الثانى وحيازة السلاح النارى للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة .

