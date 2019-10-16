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رياضة

محمد بركات يكشف سبب إلغاء ودية مصر أمام البرازيل

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 05:57 م
محمد بركات
محمد بركات
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محمد رشاد
كشف محمد بركات، مدير المنتخب المصري، أن البرازيل طلبت مواجهة الفراعنة وديًا، ولكن قبل الإعلان عن تولي حسام البدري وجهازه مهمة قيادة الفريق.

وأضاف "بركات" في تصريحات إذاعية لـ"أون سبورت": "عندما تولينا قيادة المنتخب كانت البرازيل قد ارتبطت بمباريات، ومن ثم قررنا خوض لقاء ودي أمام منتخب يشابه المنتخبات التي سنواجهها في تصفيات أمم أفريقيا 2021 ولذلك اخترنا بوتسوانا".

وتابع: "هناك بعض السلبيات ظهرت في أداء اللاعبين أبرزها قلة تسجيل الأهداف وعدم قدرة اللاعبين على اختراق مناطق الدفاع بالنسبة لـ بتسوانا طوال الشوط الأول، وسنعمل على معالجتها".

وعن أزمة المهاجم في المنتخب، علق مدير الفرعنة قائلاً: "لدينا أحمد حسن كوكا، هو لاعب جيد ونحن نسعى لأكسابه الثقة، شاهدنا أهدافه التي يسجلها مع فريقه ونأمل أن يتمكن من تسجيل مثلها مع المنتخب".

وأشار: "مروان محسن كان مصاب وبالتالي كان لا يمكن ضمه، وأشركنا حسام حسن لإعطائه حساسية المباريات، وإذا تم تطبيق خطة المدير الفني لن يكون لدينا أي مشكلة في أي مركز".

وأكمل: "محمد صلاح في حالة نفسية جيدة، اللاعب كان يشعر بالإرهاق، بالإضافة إلى أن لديه العديد من المباريات القوية في الدوري الإنجليزي، خلال هذا الشهر، لذلك قرر مدرب المنتخب إراحته حتى يأتي في معسكر نوفمبر المقبل في حالة جيدة".

وأكمل: "لدينا اجتماع في اتحاد الكرة وسنرى ماذا سيطلب البدري، وإذا كان يريد خوض مباراة ودية سنعمل على إعدادها، وإن كان الأمر صعب بسبب أن التوقف الدولي سيبدأ يوم 11 نوفمبر المقبل، بعكس الدوري المصري الذي سيتوقف 28 أكتوبر الجاري بسبب المنتخب الأوليمبي".

واختتم: "مباراة كينيا يوم 14 نوفمبر المقبل، ثم سننطلق إلى جزر القمر بطائرة خاصة صباح يوم المباراة مباشرةً، حيث ستكون المباراة يوم 18 من نفس الشهر".
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