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رياضة

ليس مجبرا .. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 06:30 م
مرتضى منصور وتركى
مرتضى منصور وتركى آل الشيخ
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منتصر الرفاعى
قدم المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك الشكر للمستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية على دعمه للزمالك فى الفترة الماضية بلاعبين أمثال التونسيين حمدى النقاز وفرجانى ساسى.

وكشف مرتضى منصور أن تركى آل الشيخ تحمل قيمة راتب فرجانى ساسى السنوى فى الموسم الماضى والزمالك يتحمل قيمة عقد اللاعب فى الموسم الحالى والمقبل.

وشدد مرتضى منصور على أن تركى آل الشيخ ليس مجبرا على مواصلة دعم الزمالك ولا يسعه الا تقديم الشكر على دعمه القلعة البيضاء فى الفترة الماضية متمنيا له التوفيق فى تجربته الاستثمارية مع نادي الماريا الإسبانى.
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