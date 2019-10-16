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رياضة

رسميًا.. كريستيان جروس يعود لتدريب الأهلي السعودى

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 06:35 م
كريستيان جروس
كريستيان جروس
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إسماعيل محمود
أعلن نادي أهلي جدة السعودي ، تعيين السويسري كريستيان جروس ، مديرًا فنيًا للفريق الأول حتى نهاية الموسم الحالي.

وكانت بعض الأزمات قد أثيرت بين جروس وإدارة أهلي جدة في الفترة الماضية ، حيث تداولت بعض الشائعات عن هروب جروس ورفضه للتوقيع مع الأهلي بعد الوصول لإتفاق مبدئي بين الطرفين

وتم تداول صور لجروس أثناء توقيعه للنادي الأهلي ، وذكرت بعض المواقع أن جروس وقع عقدًا حتى نهاية هذا الموسم ، مع إمكانية التجديد لموسم آخر.

وسبق لجروس تدريب النادي الأهلي مرتين من قبل ، ففي عام 2014 كانت المرة الأولى ، واستمر لمدة موسمين ، توج فيها بلقب الدوري ، وكأس خادم الحرمين ، وكأس ولي العهد ، والمرة الثانية في منتصف موسم 2016 ، قبل أن يرحل بنهاية الموسم ، ويتجه لتدريب الزمالك المصري ، حيث قاده لتحقيق لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخ النادي.
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