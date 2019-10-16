جامعة محمد بن زايد تتصدر تويتر.. ومغردون: الإمارات بلد الازدهار

شهدت أبوظبي اليوم الإعلان عن تأسيس "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي"، أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. وتهدف الجامعة إلى تمكين الطلبة والشركات والحكومات من تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتسخيرها في خدمة البشرية.



وتحمل الجامعة اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي تركز رؤيته على إطلاق المبادرات الهادفة لتطوير المعرفة والتفكير العلمي من أجل تعزيز تقدم الوطن نحو المستقبل.



وستقدم "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" نموذجًا أكاديميًا وبحثيًا جديدًا في مجال الذكاء الاصطناعى، وستوفر للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي وأكثرها تطورًا في العالم لتسخير إمكاناتها للتنمية الاقتصادية والمجتمعية.



وأقيم مؤتمر صحفي لإطلاق "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" وذلك في مدينة مصدر التي تستضيف مقر الجامعة، وأعقب المؤتمر أول اجتماع لمجلس أمناء الجامعة. حضر الحدث، سعادة الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة مطارات أبوظبي، معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، والدكتور عبداللطيف محمد الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا، وعدد من الخبراء والمسؤولين والمعنيين بالقطاع الأكاديمي.



حيث تصدر جامعة _محمد _بن زايد موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر" اليوم، الأربعاء، حيث دشن رواد الموقع الكثير من التغريدات وجاءت علي النحو التالي :

الامارات بلد التطور والازدهار

افتتاح جامعة محمد بن زايد

للذكاء الصناعي طفرة نوعية عالمية



جامعة محمد بن زايد

الله يوفقكم يا اهل الامارات



برؤية حكيمة من قايدة تؤمن بتمكين الانسان واستثمار المبدعين لخدمة البشرية

جامعة محمد بن زايد



