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برلمان

البرلمان يزف مفاجأة بشأن زيادة المعاشات ودعم التموين

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:30 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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أسامة علي
قال اللواء حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة تضع على رأس اولوياتها خلال دور الانعقاد الخامس والاخير اتخاذ كافة الاجراءات التى من شأنها الارتقاء بمعيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

واوضح حسن السيد خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" ان اعضاء اللجنة الاقتصادية،اتفقوا فيما بينهم على عقد اجتماعات مع اعضاء لجنتى الخطة والموازنة والتضامن الاجتماعى، للتناقش فيما بينهم للوصول لأفض الاقتراحات والتوصيات التى من شأنها توفير حياة كريمة للمواطنين مثل زيادة المعاشات وزيادة نصيب دعم الفرد ببطاقات التموين.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية، ان بعد انتهاء اللجان من وضع التوصيات ستقوم بإستدعاء الوزراء المعنيين بتنفيذها لعرضها عليهم بمجلس النواب.
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