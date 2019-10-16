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رياضة

ربيع ياسين يعلن أسماء لاعبي منتخب الشباب في المعسكر المقبل

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 08:07 م
صدى البلد
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يسرى غازى
أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب برئاسة ربيع ياسين أسماء اللاعبين المختارين لمعسكر الفريق الذي يبدأ يوم الأحد 20 أكتوبر ويستمر حتى يوم الثلاثاء 29 من الشهر نفسه استعدادا لتصفيات الأمم الأفريقية.

جاءت قائمة اللاعبين على النحو التالي:
حمزة علاء عبدالله - الاهلي
ايهاب حسن العايدي - المصري
محمد الشناوي- بتروجيت
محمد سلامة بركات- الأهلي
أحمد عيد محمد -الزمالك
محمود صابر - الاهلي
فارس محمد مجاهد - سموحة
حازم هاني - المنصورة
عبدالرحمن العشري - انبي
محمد اشرف محمد - الاهلي
عبدالله عازل علي - انبي
زياد محمد كمال - انبي
العربي بدر - الاهلي
ابرهيم عادل علي - بيراميدز
محمود صابر عبدالمحسن - المستقبل
عبدالغني محمد عبدالغني - الاتحاد
اسامة فيصل - الزمالك
زياد فرج - المصري
محمود محمد عباس - بتروجت
عماد ميهوب - بيراميدز
حسام حسن علي - غزل المحلة
حمادة فاروق - مصر المقاصة
يوسف المجيد - هيرتا الالماني
زياد عماد الجيوشي - الجونة
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