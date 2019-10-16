انتشال جثة مسن من ترعة السلام في الدقهلية

تمكن اهالى قرية النسايمة التابعة لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية من انتشال جثمان شخص سقط بترعة السلام .
تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من اهالى قرية النسايمة بالعثور على جثة طافية بترعة السلام واستطاعوا انتشالها .
انتقل ضباط المباحث الى مكان البلاغ تبين ان الجثة لشخص يدعى محمد ابو الحسن محمد سليمان 65 عاما.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة.
تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من اهالى قرية النسايمة بالعثور على جثة طافية بترعة السلام واستطاعوا انتشالها .
انتقل ضباط المباحث الى مكان البلاغ تبين ان الجثة لشخص يدعى محمد ابو الحسن محمد سليمان 65 عاما.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة.