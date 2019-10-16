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حوادث

انتشال جثة مسن من ترعة السلام في الدقهلية

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 08:44 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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همت الحسينى
تمكن اهالى قرية النسايمة التابعة لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية من انتشال جثمان شخص سقط بترعة السلام .

تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من اهالى قرية النسايمة بالعثور على جثة طافية بترعة السلام واستطاعوا انتشالها .

انتقل ضباط المباحث الى مكان البلاغ تبين ان الجثة لشخص يدعى محمد ابو الحسن محمد سليمان 65 عاما.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة.
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