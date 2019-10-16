انتشال جثة مسن من ترعة السلام في الدقهلية

تمكن اهالى قرية النسايمة التابعة لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية من انتشال جثمان شخص سقط بترعة السلام .



تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من اهالى قرية النسايمة بالعثور على جثة طافية بترعة السلام واستطاعوا انتشالها .



انتقل ضباط المباحث الى مكان البلاغ تبين ان الجثة لشخص يدعى محمد ابو الحسن محمد سليمان 65 عاما.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة.