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اقتصاد

التصديرى للجلود: الإفريقى الدولى مهم لوضعنا على خريطة المعارض العالمية

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:14 م
سرج
سرج
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ولاء عبد الكريم - عدسة / عمرو سيد
قال المهندس محمود سرج رئيس المجلس التصديري للجلود ان المعرض الإفريقى الدولى يمثل خطوة هامة نحو وضع مصر علي خريطة المعارض العالمية للمنتجات الجلدية، مشيرا الي ان قطاع الجلود في مصر قادر علي المنافسة بالاسواق العربية والافريقية والاوروبية.

ولفت خلال المؤتمر للاعلان عن المعرض الإفريقى الدولى مساء اليوم الي ان المعرض سيتضمن مشاركة متميزة من جانب الدول الافريقية حيث يسهم في زيادة الصادرات للمنتجات الجلدية المصرية للسوق الافريقي الضخم، مشيرا الي انه تم عمل حملات ترويجية للمعرض بكافة الدول الافريقية

وبدوره أكد هانى خفاجى مدير شركة انفورما ماركتس ان معرض الجلود الافريقى الدولى يعد الأول في قارة افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرًا الى ان المعرض مدعوم من المعرض الاسيوى الدولى للجلود والذى يعد المعرض الرائد في العالم لتجارة الجلود والذى تقوم شركة انفورما ماركتس بتنظيمه سنويًا بهونج كونج منذ أكثر من 30 عامًا

وأضاف ان المعرض يعد منصة دولية سنوية تغطى سلسلة التوريد الكاملة لصناعة الجلود بقارتى افريقيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرًا الى ان المعرض سيجعل من مصر محورًا تجاريا يربط المستثمرين والمصنعيين والموزعين بدول المنطقة

ولفت خفاجى ان شركة انفورما تعد احدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية في اكثر من 32 دولة حول العالم وتعمل في مصر منذ عام 2011
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