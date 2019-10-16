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منوعات

بعد 111 عاماً.. أسرار جديدة عن غرق السفينة التيتانيك

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:20 م
صدى البلد
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كريم جمال
يبدو أن الجدل المثار دائمًا حول سفينة تيتانيك الأسطورية لن يتوقف رغم مرور أكثر من 111 عامًا على غرقها، بعد ما قضى عليها جبل جليدى وهى فى أول رحلة لها، بالرغم من وصف مصنعها على أنها الأقوى فى التاريخ.

وكشفت صحيفة ديلى ميرور البريطانية فى تقرير مطول عن أسرار جديدة، تكشف لأول مرة عن واحدة من أشهر السفن فى التاريخ على الإطلاق.

يأتي ذلك بالتزامن مع الإعلان عن تقرير ثائقى مصور عن قصص الناجين من الحادث، الذين قرروا توثيق الحدث والقصة للأجيال القادمة.

كانت الرحلة الأولى من ساوثهامبتون إلى نيويورك في 15 أبريل 1912، وهى واحدة من أكبر الكوارث البحرية في التاريخ، بعدما تسببت فى وفاة 1517 شخصاً.

ويستعرض برنامج Titanic - Stories from the Deep، الذى تم بثه منذ أمس الثلاثاء العديد من القصص المشوقة عن الناجين من السفينة، وايضًا يتعرض للقطع الأثرية التى تم إستعادتها من حطام السفينة الغارق فى قاع المحيط، والتى تعادل قيمتها قيمة الكنوز، مثل والكتب والبطاقات البريدية والملابس.
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