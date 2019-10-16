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محافظات

محدش يلوي دراعنا.. محافظ كفر الشيخ: 5 أسباب وراء إحجام المقاولين عن مناقصات الرصف

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:02 م
الدكتور إسماعيل عبد
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
كشف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، عن إحجام بعض المقاولين على التقديم في مناقصات الرصف، مشيرًا إلى وجود 5 أسباب وراء ذلك منها بدء التدقيق جدًا في مواصفات الرصف، وتوقيع غرامات تأخير، وسحب عينات و إرسالها للمعامل بشكل عشوائي لتحليلها والتأكد من مواصفاتها، وخصم مبالغ مالية من المقاولين المخالفين وهذا لم يكن يحدث من قبل، وتحويل البعض للنيابة العامة قائلًا "وفي ناس دخلت السجن.. فبدأ المقاولون يقولون طب وأنا هدخل نفسي مع المحافظ دا في مشاكل ليه".

وتابع المحافظ، خلال جلسة المجلس التنفيذي، قائلًا" وبدأ المقاولون يقول لبعض بلاش تقدم .. بلاش تقدم .. وهما هيضطروا يعملوها بالأمر المباشر .. أنا مش هعمل حاجة بالأمر المباشر.. واللي مش عاجبه من المقاولين ميقدمش.. واللي عاجبه يقدم طبقًا للمواصفات وهنطبق عليه كل الشروط والقوانين"، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد برتوكول تعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي، بتفويضهم في القيام بأي أعمال تراها المحافظة في الصالح العام.

وأشار المحافظ إلى انه جرى الاتفاق مع اللواء محمد بنداري، سكرتير عام المحافظة على حصر كل المناقصات التي لم يتم رسوها على أي مقاول وإسنادها لجهاز تعمير الساحل الشمالي الذي سيقوم بالإشراف على التنفيذ وتسليمها للمحافظة، مضيفًا " عشان محدش من المقاولين يلوي دراعنا.. محدش مقاول هيقدر يلوي دراع الحكومة .. إحنا أقوى من أي حد.. جهاز التعمير يتبع وزارة الإسكان وهو من أفضل الأجهزة التي تشرف على أعمال الإنشاءات والبناء والكباري والطرق" .
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