محدش يلوي دراعنا.. محافظ كفر الشيخ: 5 أسباب وراء إحجام المقاولين عن مناقصات الرصف

كشف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، عن إحجام بعض المقاولين على التقديم في مناقصات الرصف، مشيرًا إلى وجود 5 أسباب وراء ذلك منها بدء التدقيق جدًا في مواصفات الرصف، وتوقيع غرامات تأخير، وسحب عينات و إرسالها للمعامل بشكل عشوائي لتحليلها والتأكد من مواصفاتها، وخصم مبالغ مالية من المقاولين المخالفين وهذا لم يكن يحدث من قبل، وتحويل البعض للنيابة العامة قائلًا "وفي ناس دخلت السجن.. فبدأ المقاولون يقولون طب وأنا هدخل نفسي مع المحافظ دا في مشاكل ليه".





وتابع المحافظ، خلال جلسة المجلس التنفيذي، قائلًا" وبدأ المقاولون يقول لبعض بلاش تقدم .. بلاش تقدم .. وهما هيضطروا يعملوها بالأمر المباشر .. أنا مش هعمل حاجة بالأمر المباشر.. واللي مش عاجبه من المقاولين ميقدمش.. واللي عاجبه يقدم طبقًا للمواصفات وهنطبق عليه كل الشروط والقوانين"، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد برتوكول تعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي، بتفويضهم في القيام بأي أعمال تراها المحافظة في الصالح العام.



