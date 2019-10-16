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رياضة

أنا حزين.. لاسارتي يعاتب الأهلي برسالة مؤثرة .. إعرف السبب

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:04 م
لاسارتي
لاسارتي
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عمرو ابوبكر
أكد مارتين لاسارتي المدير الفني السابق للأهلي إنه تفاجأ من عدم دعوة مسؤولي النادي الأهلي له لحضور حفل تسلم درع الدوري الذي أقيم منذ أيام في أحد الفنادق الكبرى في مصر.

وأضاف لاسارتي خلال تصريحاته على إذاعة لاس فوسيز ديل فوتبول الأوروجوانية قائلا: "تفاجأت من عدم دعوة الأهلي لنا من أجل الاحتفال بلقب الدوري الذي فزنا به".

وأشار لاسارتي الى أن، الأهلي أقام احتفالا ولم يتحدثوا إلينا مطلقا أو يدعونا إليه حتى من باب المعاملة اللطيفة، وما حدث جعلني أشعر بالحزن الشديد.

جدير بالذكر ان مارتن لاسارتي هو المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، وحقق معه بطولة الدوري الممتاز للعام الماضي 2018-2019.
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