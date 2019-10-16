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منوعات

في اليوم العالمي للمدير.. طلب الموظف راتبه فقدمه صاحب العمل طعاماً لـ الأسد

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:46 م
صدى البلد
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كريم جمال
فى تصرف صادم تزامناً مع اليوم العالمى للمدير، قرر رجل مكافأة أحد العاملين لديه فقدمه وجبة طعام للأسد، بعد ما طالبه الأخير بصرف راتبه.

تعود التفاصيل عندما طالب الباكستانى محمد رفيق وهو يعمل "كهربائى"، مديره بالحصول على راتبه المتأخر، فقرر الأخير صاحب العمل التخلص منه وتقديمه للأسد الجائع ليفترسه في منطقة لاهور.

تعود القصة عندما عين رضا علي صاحب العمل محمد كهربائى لديه، وطلب منه القيام ببعض أعمال الصيانة، وعندما طلب الأخير راتبه، رفض المدير ذلك واستمر فى المماطلة.

وبعد إلحاح من العامل للحصول على أمواله، أطلق أسده عليه ووقف ساكنًا يشاهد القط الكبير وهو يأكل وجه العامل وذراعه.

وألقت السلطات القبض على المدير المتورط، وقدمته للمحاكمة بتهمة الشروع قى قتل موظف لديه، بعد ما طالبه بأجره جراء أعمال صيانة قام بها.
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