حظك اليوم الخميس 17 - 10 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم الخميس 17 -10 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، ويمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.



وفيما يلي نقدم لكم حظك اليوم الخميس 17 -10 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معا على ما تحملة الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عن ما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الان نتابع كيف سيكون حظك اليوم 17 أكتوبر 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟





حظك اليوم الخميس 17 - 10 - 2019 برج الحمل على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

عاطفيا وعائليا: القمر في منزلك الثالث فتتحسن علاقاتك تدريجيا وقد تجمعك بالأقارب والأحباب نشاطات مهمة وأوقات ممتعة.

مهنيا واجتماعيا: اليوم تعرف كيف تعبر عن رأيك وتبدو قادرا على إقناع من يخالفك الرأي.



حظك اليوم الخميس17- 10 - 2019 برج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تظهر يقظة واستعدادا أكبر لتنظيم نفقاتك ومراجعة خطواتك تجنبا للأخطاء والخسارة.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في مواجهة برجك يضعان على عاتقك الضغوط.. لذا حاول أن تتماسك وأن ترى الجانب الجيد فيمن حولك.





حظك اليوم الخميس17 - 10 - 2019 برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزل الحب تساعدك على التقدم بخطى واثقة وتحصل على كلمات المدح.

صحيا ومهنيا: القمر في برجك يمدك بالطاقة والنشاط واليقظة وتعرف كيف تفرض إرادتك.



حظك اليوم الخميس17- 10 - 2019 برج السرطان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة وقد تنخفض طاقتك وعليك بتنظيم جهودك ويمكنك اليوم أن تستسلم للكسل لتأخذ حقك من الراحة.

اجتماعيا وعاطفيا: تميل للوحدة ولمراجعة نفسك وحياتك وقد يفيدك ذلك في إصلاح علاقة حب أو صداقة، فقط حافظ على الكتمان.



حظك اليوم الخميس17 - 10 - 2019 برج الأسد على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. تعدك الأفلاك بأوقات عاطفية حلوة ويجذبك الالتحام بالأصدقاء وتهتم بدعمهم ومشاركتهم.

مهنيا وماليا: القمر في منزل المشروعات يدفعك نحو التخطيط لمشاريع وأعمال وتعطي لذلك الأولوية.



حظك اليوم الخميس 17 - 10 - 2019 برج العذراء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا اجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق.. تمهل في تفكيرك واحترس من وشاية أو مكائد خافية ولا تغامر.

عاطفيا وعائليا: كن مستعدا اليوم للاجتهاد من أجل تحقيق تفاهم مع من حولك وتذكّر أن لا شيء يُدرك بدون تعب.



حظك اليوم الخميس 17- 10 - 2019 برج الميزان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ.. ثق في إحساسك وبصيرتك فهما دليلك اليوم للتصرف بحكمة.

عاطفيا واجتماعيا: تمضي اليوم متفائلا وواثقا من نفسك وراضيا عن أدائك.



حظك اليوم الخميس 17- 10 - 2019 برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وماليا: الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تخطط جيدا للمستقبل وتحسن إدارة أموالك.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثامن يساعدك على الاقتراب ممن تحب، واليوم مناسب لاكتشاف أمور خافية.



حظك اليوم الخميس 17- 10 - 2019 برج القوس على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وماليا: الوضع الفلكي دقيق وعليك ألا تتسرع مهما كانت الإغراءات واطلب وقتا لتفكر.

عائليا وعاطفيا: القمر في مواجهة برجك يثير أعصابك وقد يدفعك لطرح بعض القضايا الخاصة بزواج أو شراكة.



حظك اليوم الخميس 17- 10 - 2019 برج الجدي على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي يعدك بأوقات حلوة مع الأحباب ويدفعك للاهتمام بواجباتك وتصر على مثالية الأداء.

صحيا ومهنيا: القمر في منزل العمل يمنحك اليوم كل الطاقة، ويدفعك لتركز على أهدافك وتعدل الظروف لتصنع حظك.



حظك اليوم الخميس17- 10 - 2019 برج الدلو على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وعائليا: القمر في منزلك الخامس يمدك اليوم بالعقل والعاطفة ويساعدك ذلك على إنجاز أعمالك واتباع أسلوب ودي في معاملاتك.

عاطفيا واجتماعيا: اليوم تميل نحو الانطلاق في كل اتجاه وتسعد بمشاعر حب تجمعك بمن حولك.



حظك اليوم الخميس 17- 10 - 2019 برج الحوت على الصعيد المهنى والصحى و العاطفى .

مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. اليوم تجنّب المعارك وقم بتأجيل المناقشات ليومين.

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وقد يجعلك ذلك تشعر بالتردد والعصبية، فقط لا تصعّد المواقف لدرجة المواجهة والنزاع.

