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توك شو

خالد صديق: سنحول تل العقارب إلى مزار سياحي على غرار المعز.. فيديو

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:13 ص
المهندس خالد صديق
المهندس خالد صديق
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توك شو
قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إنه تم تسكين 580 أسرة بمنطقة روضة السيدة «تل العقارب سابقا».

وأضاف صديق في مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد «لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفقدت مشروعات تطوير العشوائيات، اليوم الأربعاء، حيث أشادت بالمشروعات»، مشيرا إلى أن صندوق تطوير العشوائيات يخطط لتحويل «روضة السيدة» إلى مزار سياحي على غرار شارع المعز.

وتابع«أقمنا بوابات على الطراز الإسلامي، بمنطقة روضة السيدة؛ لمنع دخول السيارات، بحيث تصبح ممشى سياحي فقط، خاصة في ظل إنشاء المحلات والكافيهات على الطراز الإسلامي»، مشيرا إلى أن أعضاء لجنة السكان وصفوا تل العقاب بعد التطوير بـ «الكمبوند».

وأعرب صديق عن انبهاره بنجاح المشروعات التي أقيمت بحي الأسمرات قائلًا: «انبهرت بالمصانع والورش التي تصدر ملابس داخلية لألمانيا وإسبانيا، وسبح تصدر للسعودية».

وأشار إلى أنه سيتم تسكين جزء من الأهلي ضمن مشروع روضة السيدة 2 خلال الفترة المقبلة، معلقا «سننفذ 5 مراحل من روضة السيدة، حتى تعود منطقة السيدة زينب لرونقها الذي تميزت به منذ جوهر الصقلي».
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