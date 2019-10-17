محمد فضل يخرج عن صمته: هناك أندية تخشى الصدام مع الجماهير

خرج محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، عن صمته بعد هجوم الأندية على اتحاد الكرة؛ عقب صدور قرار بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك؛ لأجل غير مسمى التي كان مقررًا لها يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصري.





وقال محمد فضل، ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، "هناك بعض الأندية تخشى من الصدام مع جماهيرها، وتلقي اللوم على اتحاد الكرة، وتنسيق المباريات يكون بين النوادي والأمن، ودور الاتحاد المصري لكرة القدم يكون في مساعدة الأندية فقط".





وأكد محمد فضل، أن علاقته بجميع الأعضاء ممتازة داخل الجبلاية، ولا توجد أزمات بينهم تؤدي إلى الاستقالة من منصبه، خاصة بعد الأنباء التي تم تداولها في الساعات الماضية، بعد قرار اللجنة الخماسية بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.





وأكد محمد فضل، أن قرار تأجيل القمة قرار أمني لا علاقة لاتحاد الكرة به، مشيرًا إلا أن الناديين إذا كان لديهما ملاحظات في ذلك فعليهما العودة للجهات الأمنية.





وبعد صدور قرار التأجيل أصبح اتحاد الكرة فى أزمة حقيقية بعد طلب كل من نادي سموحة بتأجيل مباراته مع نادي بيراميدز استنادًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وأيضًا طلب نادي الجونة تأجيل مباراته أمام إف سي مصر للمبدأ نفسه، وتهديد نادي مصر المقاصة أيضًا بطلب تأجيلات مباريات ببطولة الدوري.