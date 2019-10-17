بملابس جلد.. زوجة ماجد المصرى تتألق بإطلالة جذابة

شاركت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصرى، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بـstories جديدة برفقة أصدقائها.





تألقت زوجة ماجد المصرى فى الصور بإطلالة جذابة باللون الأسود، حيث ارتدت جيبة جلد قصيرة مع جاكيت من نفس القماشة ونسقت معهما بلوزة سوداء تميزت ببعض التطريزات البسيطة.



