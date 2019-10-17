بملابس جلد.. زوجة ماجد المصرى تتألق بإطلالة جذابة

شاركت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصرى، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بـstories جديدة برفقة أصدقائها.
تألقت زوجة ماجد المصرى فى الصور بإطلالة جذابة باللون الأسود، حيث ارتدت جيبة جلد قصيرة مع جاكيت من نفس القماشة ونسقت معهما بلوزة سوداء تميزت ببعض التطريزات البسيطة.
وأكملت رانيا أبو النصر إطلالتها بحقيبة حول خصرها وكولون أسود شفاف، فيما انتعلت حذاء راقيا باللون الأسود أيضا وذا كعب عال، واختارت مكياج جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر، واعتمدت على خصلات شعرها المنسدلة.