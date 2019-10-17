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فن

أشرف زكي يرد على شائعة حريق أكاديمية الفنون

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 01:43 ص
اشرف زكي
اشرف زكي
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شروق ابراهيم
أصدر الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، بيانًا منذ قليل، تحدث فيه عن شائعة حدوث حريق في أكاديمية الفنون.

وأوضح أشرف زكي "بشأن ما تردد من شائعات لا صحة لها حول وجود حريق بأكاديمية الفنون، تهيب أكاديمية الفنون نشطاء فيس بوك والمواقع الإلكترونية بتوخي الدقة في نقل ونشر الأخبار، التي تخص المؤسسات والمواقع العريقة والحيوية".

وتابع أشرف زكي في بيانه "فلا صحة لما تردد من وجود أي حريق بأكاديمية الفنون، وكل ما هناك أن كابل كهرباء في المنطقة الخلفية احترق، ما أدى إلى اشتعال كومة من القش وانقطاع التيار الكهربي عن المنطقة السكنية الخلفية المحيطة بالأكاديمية".

وأكد أشرف زكي "لقد تمت الإصلاحات على الفور، وعاد التيار الكهربي، وتمت إزالة الآثار التي لا تذكر والناجمة عن ذلك في أقل من ساعة دون أي إضرار أو خسائر من أي نوع بمباني الاكاديمية ومنشآتها".
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