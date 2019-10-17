Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تفاصيل الضربة الجوية الأمريكية الأخيرة على سوريا

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 04:30 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
كشف العقيد مايلز كاجينز، الناطق بلسان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي بالعراق، اليوم الخميس، عن أن الضربة الجوية التي نفذها طيران التحالف كانت مخططة سلفا في سوريا لتدمير مخزن ذخيرة ومركبات خلفتها القوات لدى انسحابها من شمالي سوريا.

وقال كاجينز في بيان، "الضربة نفذتها طائرتان مقاتلتان من طراز F-15e، والتي أطلقت النار على مصنع لافارج للأسمنت الذي اتخذته القوات موقعا للتمركز بالمنطقة بعد أن غادرت جميع قوات التحالف المنشأة".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد، أمس، نظيره التركي بفرض "عقوبات مدمرة" على بلاده، في حال لم ينجح اللقاء الذي من المتوقع أن يجمع رجب طيب أردوغان بمايك بنس، في وقت لاحق.

ومن المقرر أن يغادر مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، في وقت لاحق إلى تركيا للقاء أردوغان، في محاولة للتفاوض حول وقف إطلاق النار في شمال سوريا، بعد أن بدأت أنقرة مهاجمة المقاتلين الأكراد والمدنيين في سوريا.

والأسبوع الماضي، بدأت أنقرة هجوما واسعا على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا، فيما زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الهدف من العملية هو تدمير "ممر الإرهاب" على الحدود الجنوبية لتركيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كارثة إنسانية.. أول تعليق رسمي من ألمانيا على اجتياح تركيا شمال سوريا

صحيفة أمريكية: مايك بنس يزور تركيا قريبا لوضع حد للعنف في سوريا

العملية العسكرية التركية في سوريا مستمرة.. غزو أردوغان بلا رادع.. والغرب مازال متخبطا.. وروسيا الحصان الرابح

بعد العدوان التركي.. أردوغان يرفض لقاء نائب الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته

أمريكا: أردوغان مسئول عن عدم استقرار الشرق الأوسط

أمريكا تشن ضربة جوية على سوريا

ترشيحاتنا

اول تعليق من نبيل الحلفاوي حول فكرة انسحاب الأهلي من الدوري

أمريكا تشن ضربة جوية على سوريا

عاجل.. مصرع وإصابة 35 معتمرا في حادث مروع بـ السعودية

التعليم: الالتهاب السحائي لم ينتشر بمدارسنا وإجراءات لحماية الطلاب من الأمراض المعدية

هل الصلاة على النبي في نفسي تصل إليه ويرد عليّ؟.. فيديو

باستخدام الكتائب الإلكترونية.. كواليس التنسيق بين الهارب محمد علي وأيمن نور لبث الفيديوهات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجينز المقطع 3 إطلالات مختلفة لهيفاء وهبي.. أي منها أجمل؟

بفستان أزرق لافت.. زينة تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة ..صور

بدون ماكياج وبـ سالوبيت جينز .. نيرمين الفقي فى إطلالة جديدة | شاهد