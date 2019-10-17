تتحدى الزمن .. نرمين الفقي تبهر متابعيها على إنستجرام





نشرت الفنانة نرمين الفقى، على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة لها بإطلالة عصرية تبرز جمالها ، وتعبر عن حيويتها وشبابها التي تبهر بها متابعيها.وظهرت بها نرمين الفقى، بإطلالة غير معتادة، وارتدت بها تى شيرت نصف كم باللون الكحلى ومطرز باللون الفضى، فوقه جمبسوت جينز باللون الأزرق الفاتح الذى يبرز جمال أنوثتها.وأضافت نرمين الفقى، إلى جمال بشرتها لمسات رقيقة من الميك اب التى اعتمدت فيها على اللون الأسود للرموش ، وأحمر شفاة باللون البينك اللامع.وقامت بترك خصلات شعرها المتطايرة بين كتفيها بطريقة رائعة، وأضافت إلى إطلالتها بعض الإكسسوارات كقرط صغير لامع الذى تبرز جمالها .