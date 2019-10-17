بقدرة 252 ميجاوات.. سيمنز جيمسا تبدأ تصنيع توربينات لتوليد طاقة الرياح في مصر

تعتزم شركة "سيمنز جيمسا"، وهي شركة عالمية رائدة في صناعة طاقة الرياح، بتركيب 96 توربين "SG 2.6-114" في مصر لإنشاء مزرعة رياح بقدرة 250 ميجاوات. ومن المقرر أن يدخل مشروع بناء محطة غرب بكر بمنطقة خليج السويس للطاقة النظيفة في مرحلة التشغيل الكامل بحلول عام 2021، على أن يتم تشغيل التوربينات الأولى بحلول منتصف عام 2020.



ووفقا لموقع "ميدل إيست يوتيليتي"، قال ألفونسو فوبل الرئيس التنفيذي لشركة "SGRE Onshore Business": "نحن فخورون باختيارنا للمساهمة في تحقيق الأهداف الطموحة التي حددتها الحكومة للسنوات القادمة في مجال الطاقة المتجددة"؛ مؤكدا: "هدفنا هو دعم الحكومة لتحقيق تأثير دائم وطويل الأمد لمجتمعاتنا، بيئيا واقتصاديا واجتماعيا".



وتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة وعقد اتصال المحطة بشبكة الكهرباء من قبل شركة ليكيلا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.



ومن المتوقع أن تنتج محطة غرب بكر الهوائية، التي تملكها ليكيلا، والتي تقع على بعد 30 كم شمال غرب رأس غارب في خليج السويس، أكثر من 1000 جيجاوات سنويا لتزويد أكثر من 350.000 منزل باحتياجاتهم من الكهرباء وتوفير حوالي 550.000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.



وبانتهاء تنفيذ هذا المشروع ستزيد الطاقة المنتجة من الرياح في مصر بنسبة 18%، لتصل إلى 1650 ميجاوات، وهو جزء من مشروعات الحكومة للبناء والتملك والتشغيل (BOO).



وعقد المحطة الجديدة هو عقد تسليم مفتاح ويتضمن تعاقد للصيانة طويل الأجل يصل لمدة 15 عاما.